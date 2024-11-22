هل تستطيعين الوقوف على ساق واحدة؟ اختبار بسيط يكشف عن صحتك!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تتذكرين عقاب الوقوف على ساق واحدة في المدرسة؟ ربما اعتقدت حينها أنه مجرد عقاب، ولكن العلم أثبت اليوم أن هذا التمرين البسيط يكشف الكثير عن صحتنا الجسدية. فهل تعلم أن قدرتك على التوازن على ساق واحدة لمدة معينة قد تكون مؤشراً قوياً على مدى صحتك ولياقتك البدنية؟

أظهرت دراسات حديثة أن القدرة على الحفاظ على التوازن على ساق واحدة لمدة معينة مرتبطة بصحة جيدة وطول العمر. فالتوازن ليس مجرد قدرة بدنية، بل هو مؤشر على صحة الدماغ والأعصاب والعضلات والعظام.

يقيس القوة والتوازن: يتطلب الوقوف على ساق واحدة تناسقاً بين العضلات والمفاصل والأعصاب، مما يعكس القوة والتوازن العام للجسم.

يكشف عن صحة الدماغ: يتحكم الدماغ في التوازن والحركة، لذا فإن صعوبة الحفاظ على التوازن قد تشير إلى مشاكل عصبية.

يقلل خطر السقوط: الأشخاص الذين يعانون من ضعف التوازن يكونون أكثر عرضة للسقوط، خاصةً كبار السن.

يرتبط بطول العمر: أظهرت الدراسات أن الأشخاص القادرين على الحفاظ على التوازن يعيشون لفترة أطول.

الوقت الذي يمكنك الوقوف فيه على ساق واحدة يختلف باختلاف العمر والجنس. بشكل عام، كلما كنت أصغر سناً، كلما كان من الأسهل عليك الحفاظ على التوازن لفترة أطول. إليك بعض الأرقام التقديرية:

18-39 عام: 43 ثانية

40-49 عام: 40 ثانية

50-59 عام: 37 ثانية

60-69 عام: 30 ثانية

70-79 عام: 18-19 ثانية

80 عام فأكثر: 5 ثوانٍ

الوقوف: قفي على ساق واحدة وارفع الأخرى قليلًا عن الأرض.

وضع اليدين: ضعي يديك على وركيك.

إغلاق العينين: للحصول على نتيجة أكثر دقة، يمكنك إغلاق عينيك.

التوقيت: استخدمي ساعة توقيت لقياس المدة التي تستطيعين الوقوف فيها.

إذا كنت تجدين صعوبة في الوقوف على ساق واحدة لمدة طويلة، فقد يكون ذلك مؤشراً على:

ضعف العضلات: خاصة عضلات الساق والكاحل.

مشاكل في التوازن: قد تكون ناجمة عن مشاكل في الأذن الداخلية أو الجهاز العصبي.

ضعف العظام: قد يزيد من خطر السقوط.

مشاكل صحية أخرى: مثل السكري أو أمراض القلب.

تمارين التوازن: مثل الوقوف على ساق واحدة، والمشي على خط مستقيم، والتوازن على كرة التمرين.

تمارين القوة: لتقوية عضلات الساق والكاحل.

اليوجا والتاي تشي: تساعدان على تحسين التوازن والمرونة.

النشاط البدني المنتظم: مثل المشي والجري والسباحة.

الوقوف على ساق واحدة هو اختبار بسيط ولكنه فعال لتقييم صحتنا العامة. إذا كنتِ ترغبين في الحفاظ على صحة جيدة وطول العمر، فاستثمر بعض الوقت في تحسين توازنك وقوتك البدنية. تذكري أن الوقاية خير من العلاج، فبداية من اليوم يمكنكِ اتخاذ خطوات لتحسين صحتك.