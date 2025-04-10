محافظ الوادي الجديد يلتقي أطفال المحافظات الحدودية ضمن أسبوع ”أهل مصر”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أبريل 2025 02:30 مساءً - ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في إطار مشروع "أهل مصر"، التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالمقر الإداري الجديد للعاصمة الإدارية بالمحافظة، الأطفال المشاركين في الأسبوع الثقافي من ست محافظات حدودية بالإضافة إلى المناطق الجديدة الآمنة.

الأسبوع تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستمر فعالياته حتى 13 أبريل الحالي، وشهد اللقاء حنان مجدي نائب المحافظ، العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، والمدير التنفيذي للمشروع الثقافى، وابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد.

ورحب اللواء محمد الزملوط، بالحضور، وقدم الشكر لوزارة الثقافة وقياداتها لاختيارهم محافظة الوادي الجديد لإقامة فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن مشروع أهل مصر، واستعرض بعض إنجازات المحافظة من شبكات الطرق والنهضة الصناعية والزراعية، وذلك برعاية من رئاسة الجمهورية، وأكد على دعمه الدائم لشباب وأهالى المحافظة .

واختتم حديثه بمناقشة الأطفال عن بعض آرائهم ومقترحاتهم لتطوير المحافظة وتجديدها، متمنيا لهم قضاء أسبوع ثقافي مميز.

وفي كلمتها رحبت حنان مجدى نائب المحافظ بالحضور، وناقشت مع الأطفال فعاليات الأسبوع الثقافي، بجانب الحديث عن معلوماتهم عن محافظة الوادى الجديد، وأوضحت أن المحافظة تقع جنوب غرب جمهورية مصر العربية، ولها حدود دولية مع ليبيا والسودان، وتبلغ مساحتها 44.6% بإجمالى 440 ألف كم مربع من مساحة مصر، وتتكون من خمسة مراكز هى "الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط"، وأشارت أن أهم ما يميز المحافظة أنها المركز الأول فى إنتاج البلح، وخلوها من التلوث البيئي، بجانب مصانع إنتاج التمور، وخدمات الطاقة الشمسية، وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ .

وقدمت لاميس الشرنوبي الشكر للمحافظ على استضافته لفعاليات ال 37 الأسبوع الثقافى من ختام المرحلة الرابعة للمشروع الثقافى، كما استعرضت بدايات المشروع منذ عام 2018، وما يتضمنه من الورش الفنية والثقافية والأدائية، بجانب الجولات والزيارات الميدانية بالمحافظات المستضيفة .

واختتم اللقاء بإلقاء الأطفال بعض آيات من القرآن الكريم، بجانب عدد من القصائد الشعرية.

الأسبوع الثقافي يقام ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية، بالتعاون إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد.

ويشهد الأسبوع مجموعة من الورش الأدبية والفنية والحرفية، تقدم لأطفال المحافظات الحدودية: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد"، مطروح، أسوان، بالإضافة إلى أبناء المحافظة المضيفة، وعدد من أطفال المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، هذا بالإضافة إلى تنظيم يوم رياضي ترفيهي، وزيارات ميدانية لأبرز المعالم السياحية والأثرية بمدينة الخارجة، منها معبد هيبس، معبد قصر الزيان، مقابر البجوات، وحديقة 30 يونيو.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة، والشباب، والأطفال" وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لبناء الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية.