العالم اليوم - معاهد اقتصادية ألمانية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أبريل 2025 02:23 مساءً - توقعت معاهد اقتصادية بارزة في ألمانيا انكماش الاقتصاد خلال العام الجاري، ويرجع ذلك جزئيا إلى سياسة الرسوم الأميركية الجديدة.

وخفض الاقتصاديون في تقرير مشترك نٌشر اليوم الخميس من توقعاتهم لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام الجاري من 0.8 بالمئة إلى 0.1 بالمئة- ولكنهم حذروا من أن تأثير الرسوم التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السيارات والألومنيوم والصلب سوف يكلف الاقتصاد الألماني ما لا يقل عن 0.1 بالمئة من النمو خلال العامين المقبلين.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الإضافية- مثل فرض رسوم بنسبة 20 بالمئة على جميع السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، التي علق ترامب تطبيقها لمدة 90 يوما أمس الأربعاء، يمكن أن تفاقم التأثير السلبي على الاقتصاد الألماني.

وأشار التقرير إلى أن الرسوم ستؤدي لأن يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا ثالث عام على التوالي من الركود.