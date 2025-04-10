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الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور

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  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 1/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 2/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 3/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 4/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 5/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 6/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 7/8
  • الفنانة ملك قورة تحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات..صور 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت الفنانة المصرية ملك قورة على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في المجال الفني.

 

 

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وقد أعربت ملك قورة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذا التكريم، مؤكدة أن منح الإقامة الذهبية يعكس حرص الدولة على دعم وتشجيع المبدعين والفنانين في مختلف المجالات.

 

وخلال مراسم تسلمها الإقامة الذهبية أكدت ملك قورة أن هذه الخطوة تمثل دافعًا كبيرًا لها لمواصلة مسيرتها الفنية وتقديم أعمال ترتقي بذوق الجمهور، وتعزز من الحضور الفني المصري والعربي على الساحة الإقليمية والدولية.

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نبذة عن ملك قورة 

 

يُذكر أن الفنانة ملك قورة بدأت مشوارها الفني منذ الصغر، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي لاقت استحسان الجمهور، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة بين جيل الشباب من الفنانين في الوطن العربي.

 

آخر أعمال الفنانة ملك قورة
 

 

و كان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

 

وأيضًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.

 


آخر أعمال ملك قورة في السينما
 

ومن آخر أعمالها السينمائية، كان فيلم "جوازة توكسيك" بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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