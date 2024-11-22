انت الأن تتابع خبر هبوط جديد في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الجمعة ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجع الجنيه السوداني اليوم بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية،وذلك بعدما كان هناك شئ من الاستقرار في أسعار العملات فى الفترة الماضية،وهذا يعكس مدى تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة النزاعات العسكرية والسياسية القائمة في البلاد حتى الآن.

الوضع الحالي الإقتصادي

تراجع شديد في حالة الإقتصاد في السودان هذه الفترة بسبب التراجع الشديد في سعر العملة المحلية،مع إرتفاع أسعار العملات الأجنبية،والنقص الشديد في توافرها أدى إلى زيادة أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير،وسط منافسة شديدة وقوية بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة من أجل توفير النقد الأجنبي لسد حاجة الصفقات.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٥٢٣.٧٤ جنيه سوداني.

اليورو: ٢٦٥٦.٥٧ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣١٩٤.٦٠ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٦٧٢.٩٩ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٦٨٧.٦٦ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٦٩١.٤٣ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٦٦٤١.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٦٦٤١.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٨١٤١.٠٩ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٠.٨٠ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي

وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية