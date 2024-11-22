آرني سلوت: مباراة ساوثهامبتون هي الأكثر أهمية!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - تحدث الهولندي، آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن جاهزية فريقه لمواجهة ساوثهامبتون، الأحد المقبل، في الجولة 12 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سلوت: “أليسون؟ نحن حريصون مع الجميع عندما يتعلق الأمر بالعضلات، لقد عاد للتدريب مع مدرب حراس المرمى ولم يتدرب مع الفريق ولكن من المتوقع أن يتدرب قريباً، دعونا ننتظر ونرى أين هو من حيث لياقة المباريات، يتحسن أكثر فأكثر ولكنه غير جاهز”.

وعن ألكسندر أرنولد وفان دايك، أردف: “كنت أتوقع سؤالًا مختلفًا! (ربما يقصد محادثات تجديد العقد)، فيرجيل بخير، تدرب معنا اليوم، ترينت لم يتدرب بعد ولكنه في طريقه إلى ذلك، نتوقع عودته قريباً”.

وأكمل الحديث عن المصابين: “هارفي معنا الآن، كان غائباً لعدة أسابيع ولكنه الآن مع الفريق على أرض الملعب”.

وأشار: “لا يزال جوتا كما هو الحال مع فيديريكو كييزا الذي عاد إلى التدريبات بعد تمرين واحد اليوم، من المتوقع أن يعود كل شيء في غضون أسابيع قليلة ولكن الجزء الأخير من التعافي هو الأصعب دائماً، لذا دعونا ننتظر ونرى”.

وألمح: “لا أتوقع أن يكون أليسون وجوتا لائقين للمشاركة في تلك المباراة أمام ريال مدريد، وسنرى ما سيحدث مع أرنولد”.

وعن إراحة اللاعبين قبل مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أجاب: “لدينا قائمة مباريات رائعة قادمة، ومباراة ساوثهامبتون هي المباراة الأكثر أهمية، أفضل شيء يمكنك القيام به قبل المباريات ضد ريال مدريد ومانشستر سيتي هو الفوز قبل تلك المباريات”.

واستطرد: “اللاعبون العائدون من أمريكا الجنوبية والإصابات التي تعرضنا لها قد تؤثر على اختيار الفريق، ولكن لا علاقة لها بالمباريات بعد ساوثهامبتون”.

وبشأن مواجهة ساوثهامبتون، أتم: “ساوثهامبتون لم يكن محظوظاً لكن أسلوبه ممتاز، كان بإمكانه تحقيق نتيجة جيدة في كل مباراة، الجميع ينظر إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكن الأمر سيكون صعباً أيضاً يوم الأحد”.