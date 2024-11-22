نشكركم على متابعتكم خبر بخطوات سهلة.. طريقة عمل الريزوتو الإيطالي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - الريزوتو هو طبق إيطالي تقليدي شهي يتميز بقوامه الكريمي ونكهته الغنية. إليك طريقة تحضيره بخطوات بسيطة:
المكونات:
- 1 كوب أرز أربوريو (أو أي نوع مناسب للريزتو)
- 4 أكواب مرق دجاج أو خضار (مُسخن)
- 1 بصلة صغيرة (مفرومة ناعمة)
- 2 فص ثوم (مفروم)
- 1/2 كوب نبيذ أبيض جاف (اختياري)
- 1/2 كوب جبنة بارميزان (مبشورة)
- 2 ملعقة كبيرة زبدة
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
- ملح وفلفل حسب الذوق
- بقدونس مفروم (للتزيين)
الخطوات:
تحضير المرق: سخني المرق في قدر على نار متوسطة، ثم ابقيه دافئًا أثناء الطهي.
تحمير البصل والثوم: في قدر عميق، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح شفافًا. ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة إضافية.
إضافة الأرز: أضيفي الأرز إلى القدر وقلبيه جيدًا مع البصل والثوم لمدة حوالي 2-3 دقائق حتى يصبح الأرز شفافًا.
إضافة النبيذ: إذا كنت تستخدمين النبيذ، أضيفيه الآن واتركيه ليغلي حتى يتبخر معظم السائل.
إضافة المرق: أضيفي كوبًا من المرق الدافئ إلى الأرز. قلبي المكونات، ثم انتظري حتى يمتص الأرز السائل. كرري هذه الخطوة، كوبًا كوبًا، حتى ينضج الأرز (حوالي 18-20 دقيقة). يجب أن يكون الأرز طريًا ولكنه لا يزال يحتفظ بقوامه (al dente).
إضافة الجبنة: عندما ينضج الأرز، أضيفي جبنة البارميزان وقلبي جيدًا حتى تذوب. ثم تذوقي وأضيفي الملح والفلفل حسب الذوق.
التقديم: قدمي الريزتو في أطباق عميقة وزينيه بالبقدونس المفروم. يمكن أن يُقدم مع المزيد من جبنة البارميزان على الوجه.
نصائح إضافية:
- يمكنك إضافة أي مكونات إضافية مثل الفطر، أو البروكلي، أو الدجاج المطبوخ حسب الرغبة.
- تأكدي من أن تسخني المرق قبل إضافته إلى الأرز للحصول على نتائج أفضل.
استمتعي بوجبة الريزتو الإيطالي الشهية!