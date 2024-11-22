بخطوات سهلة.. طريقة عمل الريزوتو الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - الريزوتو هو طبق إيطالي تقليدي شهي يتميز بقوامه الكريمي ونكهته الغنية. إليك طريقة تحضيره بخطوات بسيطة:

المكونات:

1 كوب أرز أربوريو (أو أي نوع مناسب للريزتو)

4 أكواب مرق دجاج أو خضار (مُسخن)

1 بصلة صغيرة (مفرومة ناعمة)

2 فص ثوم (مفروم)

1/2 كوب نبيذ أبيض جاف (اختياري)

1/2 كوب جبنة بارميزان (مبشورة)

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل حسب الذوق

بقدونس مفروم (للتزيين)

الخطوات:

تحضير المرق: سخني المرق في قدر على نار متوسطة، ثم ابقيه دافئًا أثناء الطهي.

تحمير البصل والثوم: في قدر عميق، سخني زيت الزيتون والزبدة على نار متوسطة. أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح شفافًا. ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة إضافية.

إضافة الأرز: أضيفي الأرز إلى القدر وقلبيه جيدًا مع البصل والثوم لمدة حوالي 2-3 دقائق حتى يصبح الأرز شفافًا.

إضافة النبيذ: إذا كنت تستخدمين النبيذ، أضيفيه الآن واتركيه ليغلي حتى يتبخر معظم السائل.

إضافة المرق: أضيفي كوبًا من المرق الدافئ إلى الأرز. قلبي المكونات، ثم انتظري حتى يمتص الأرز السائل. كرري هذه الخطوة، كوبًا كوبًا، حتى ينضج الأرز (حوالي 18-20 دقيقة). يجب أن يكون الأرز طريًا ولكنه لا يزال يحتفظ بقوامه (al dente).

إضافة الجبنة: عندما ينضج الأرز، أضيفي جبنة البارميزان وقلبي جيدًا حتى تذوب. ثم تذوقي وأضيفي الملح والفلفل حسب الذوق.

التقديم: قدمي الريزتو في أطباق عميقة وزينيه بالبقدونس المفروم. يمكن أن يُقدم مع المزيد من جبنة البارميزان على الوجه.

نصائح إضافية:

يمكنك إضافة أي مكونات إضافية مثل الفطر، أو البروكلي، أو الدجاج المطبوخ حسب الرغبة.

تأكدي من أن تسخني المرق قبل إضافته إلى الأرز للحصول على نتائج أفضل.

استمتعي بوجبة الريزتو الإيطالي الشهية!