مادة سامة “محتملة” تهدد ثلث الأمريكيين في مياه الشرب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - أظهرت دراسة حديثة أن حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة يستهلكون مياه الصنبور التي تحتوي على مادة كيميائية ثانوية لم يتم التعرف عليها بعد.

ويعبر بعض العلماء عن قلقهم حيال هذه المادة الكيميائية ويقومون بالتحقيق في إمكانية كونها سامة، وفقًا لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية.

المادة التي تم التعرف عليها مؤخرًا، والتي تُعرف باسم “أنيون كلورونتراميد”، تتكون أثناء معالجة المياه باستخدام الكلورامين، وهو مركب كيميائي يتم إنتاجه من خلط الكلور مع الأمونيا. يُستخدم الكلورامين عادةً لقتل الفيروسات والبكتيريا في أنظمة معالجة المياه البلدية.

وأشار الباحثون إلى أن اكتشاف هذا المنتج الثانوي يعود إلى حوالي 40 عامًا، لكن لم يتم تحديده بدقة إلا مؤخرًا بفضل التقدم في تقنيات التحليل، مما أتاح للعلماء إمكانية التعرف على تركيب المادة الكيميائية.

قد يستغرق الأمر سنوات لتحديد ما إذا كان أنيون كلورونتراميد يشكل خطرًا صحيًا، وقد أبلغ الباحثون عن نتائجهم يوم الخميس في مجلة Science، جزئيًا لتحفيز المزيد من الأبحاث لمعالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وأكد العلماء أنهم لا يمتلكون أدلة قاطعة تثبت أن المركب يشكل خطرًا.