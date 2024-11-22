وصفة ولا اشخي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - تحضير طبق لذيذ ومميز للعائلة

المكونات اللازمة

لإعداد هذا الطبق الشهي، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات الطازجة والجودة العالية. تأكد من تجهيز جميع المقادير قبل البدء في التحضير. ستحتاج إلى:

كيلوجرام من اللحم الطازج (يفضل اللحم البقري أو الضأن)

بصلتان متوسطتا الحجم، مقطعتان إلى شرائح رفيعة

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

كوب من مرق الدجاج أو اللحم

حزمة من البقدونس المفروم للتزيين

خطوات التحضير

لتحضير هذا الطبق الشهي، اتباع هذه الخطوات البسيطة سوف يضمن لك نتائج لذيذة ومرضية:

في قدر كبيرة، قم بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. ثم أضف شرائح البصل وقلّبها حتى تصبح ذهبية اللون وشفافة. أضف الثوم المهروس وقلّب لمدة دقيقتين إضافيتين حتى يتم إطلاق الرائحة الزكية. أضف قطع اللحم وقلّبها جيدًا حتى تُحمر من جميع الجوانب، مما يساعد على قفل العصائر الطبيعية داخلها. رُش البهارات المشكلة، الملح، والفلفل الأسود على اللحم وحرّك المكونات لتتوزع التوابل بشكل متساوٍ. أضف كوب مرق الدجاج أو اللحم واترك الخليط ليغلي. ثم غطِ الوعاء وخفّف الحرارة واتركه ينضج على نار هادئة لمدة ساعة تقريبًا أو حتى ينضج اللحم بشكل كامل. بمجرد أن ينضج الطبق، اسكب المزيج في طبق تقديم كبير ووزّع البقدونس المفروم فوقه للتزيين.

نصائح لأفضل نتيجة

يمكنك إضافة خضروات موسمية مثل الجزر والبطاطس لزيادة القيمة الغذائية للطبق.

يُفضل استخدام اللحم الطازج عالي الجودة للحصول على طعم أفضل وإحساس أروع في المذاق.

لتعزيز النكهات، اترك الطبق ليُترك جانبًا لمدة عشرة دقائق بعد طهيه ليتمكن من امتصاص طعم المكونات بالتساوي.

استمتع بتناول هذا الطبق الرائع مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، واستمتعوا بجو دافئ ولحظات لا تُنسى!