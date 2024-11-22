انت الأن تتابع خبر بدون صبغة أو حناء.. طريقة عمل ماسك الأفوكادو للقضاء على الشيب والشعر الأبيض نهائياً خليكي دايمًا جميلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز ماسك الأفوكادو بالعديد من الفوائد للصحة بشكل عام وللشعر بشكل خاص، فقد أثبتت العديد من الدراسات حول الوصفات الطبيعية أن ماسك الأفوكادو يساعد على تقليل ظهور الشعر الأبيض الذي يعد أحد علامات الشيب وأكثر الأمور المزعجة خاصةً للسيدات، حيث أنه يعطي نتيجة دائمة مع الاستمرار على استخدامه، فهو يغني تمامًا عن الصبغات الكيميائية التي تؤدي إلي تلف الشعر على المدى الطويل من استعمالها، وسوف نشرح لكم من خلال هذا الموضوع طريقة التحضير والاستخدام.

مكونات ماسك الأفوكادو للقضاء على الشعر الأبيض

يتميز ماسك الأفوكادو بغناه بالعديد من الفيتامينات الضرورية للشعر، خاصةً الزنك وفيتامين B12 والماغنسيوم التي تساعد على زيادة إنتاج الميلانين في الشعر مما يقلل من انتشار الشعر الأبيض بفروة الرأس

وسوف نوضح لكم أهم مكونات ماسك الأفوكادو اللازمة لتحضيره في السطور التالية:

ثمرة واحدة من الأفوكادو مقشرة ومهروسة.

نصف ملعقة من الشوفان المطحون.

حبة واحدة من الموز مهروسة.

عدد 1 ملعقة من عسل النحل.

عدد 1 ملعقة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير ماسك الأفوكادو للقضاء على الشعر الأبيض

يحتوي ماسك الأفوكادو على العديد من المكونات الطبيعية المفيدة بشكل كبير للشعر، فهو لم يقتصر استخدامه على تقليل الشعر الأبيض فقط بل يغذي الشعر من الجذور ويقويه ويمنع تساقطه

وتتمثل طريقة التحضير في النقاط التالية: