نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور إيهاب تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة نور إيهاب، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقاء أبطال مسلسل "6 شهور"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة قناة "On”، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل.

مسلسل 6 شهور

موقف أبطال “6 شهور” من موظفين العقارات

وقال نور النبوي إنه لا يرد على موظفي شركات العقارات إطلاقا، لكنهم "صِعبوا عليه" بعد أداءه دور موظف بإحدى الشركات في مسلسل "6 شهور".

بينما قالت نور ايهاب إن موظفي شركات العقارات يتعبون جدا في عملهم، حتى يبيعون العقارات لكي يحصلون على نسبتهم من المبيعات، وأن موضوع سرقة العملاء من الموظفين بعضهم البعض أمر لأول مرة تتعرف عليه في المسلسل، ما يعكس المنافسة القوية بي العملاء.

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

و مسلسل "6 شهور" من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.