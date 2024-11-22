دراسة جديدة: الجلوس الطويل يسبب أمراض القلب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة أن الجلوس لفترات طويلة على المكتب قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حتى لو كنت تمارس الرياضة بانتظام في أوقات فراغك.

قاد هذه الدراسة الدكتورة إيزيم أجوفو، اختصاصية أمراض القلب في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن، حيث أكدت أن تجنب الجلوس لفترات طويلة يعد أمرًا بالغ الأهمية، بغض النظر عن مستوى النشاط البدني.

وأشار الدكتور كيث دياز، أستاذ الطب السلوكي في جامعة كولومبيا، إلى أن الجلوس المستمر له تأثيرات سلبية على الصحة، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم هذه المخاطر بشكل أفضل، وفقًا لشبكة (CNN) الأمريكية.

في إطار البحث، قام العلماء بتحليل بيانات حوالي 90 ألف شخص ارتدوا أجهزة قياس النشاط لمدة أسبوع، وقارنوا هذه البيانات مع حالات صحية لاحقة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ووجدوا أن الجلوس لفترات طويلة مرتبط بزيادة كبيرة في خطر الإصابة بأمراض القلب، وقدمت الدراسة أدلة تدعم وضع حدود زمنية للجلوس الطويل.

وأوصت الدراسة بتقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد جالسين لأكثر من 10.6 ساعات يوميًا، وهي ليست قاعدة ثابتة ولكنها بداية لتوجيهات صحية أكثر دقة، على الرغم من أن الدراسة اعتمدت على عينة محدودة.