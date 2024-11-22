نصائح طبية لرحلة طيران آمنة للمسافرين لأول مرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تستعد لرحلتك الأولى بالطائرة؟ بالتأكيد أنت متحمس لاكتشاف عالم جديد، ولكن قد تشعر ببعض القلق بشأن صحتك أثناء الرحلة. لا تقلق، فمع القليل من التخطيط والتحضير، يمكنك الاستمتاع برحلة آمنة ومريحة. في هذا المقال، سنقدم لك مجموعة من النصائح الطبية التي وضعها الأطباء لمساعدتك على الحفاظ على صحتك أثناء السفر بالطائرة.

الوقاية خير من العلاج: قبل السفر، تأكد من أنك بصحة جيدة. استشر طبيبك إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية مزمنة.

الأدوية: احمل معك جميع الأدوية التي تتناولها بانتظام، مع وصفة طبية إذا لزم الأمر.

اللقاحات: تأكد من أنك حصلت على جميع اللقاحات الموصى بها لوجهتك.

التأمين الصحي للسفر: لا تغادر دون التأكد من أن لديك تأمينًا صحيًا للسفر يغطي أي حالات طارئة.

البقاء رطبًا: اشرب الكثير من الماء خلال الرحلة لتجنب الجفاف. تجنب المشروبات الغازية والكحول والقهوة.

الحركة: حاول النهوض والتحرك بانتظام خلال الرحلة لتجنب الجلطات الدموية وتخفيف التورم.

الضغط الجوي: قد يتسبب تغير الضغط الجوي في بعض الانزعاج، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الأذن أو الجيوب الأنفية. يمكنك مضغ العلكة أو مص الحلوى لتخفيف هذا الانزعاج.

الراحة والنوم: حاول الحصول على قسط كاف من النوم قبل الرحلة وأثناءها إذا أمكن.

الغذاء الصحي: اختر الأطعمة الصحية والغنية بالألياف لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

الملابس المريحة: ارتد ملابس قطنية فضفاضة لتشعر بالراحة أثناء الرحلة.