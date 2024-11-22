فينيسيوس جونيور: نعمل بجد للفوز بالمباريات المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - علق فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على حصوله على جائزة أفضل لاعب في الميرنجي، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال فينيسيوس بعد حصوله على الجائزة: “سعيد للغاية بدعم جميع مشجعي ريال مدريد، وهذه الجائزة مصدر فخر لي، نحن نعمل بجد للفوز بالمباريات المهمة المقبلة الآن”.

وأضاف: “لقد سجلت بعض الأهداف ولعبت بعض المباريات الجيدة أيضاً، أتمنى أن أستمر على هذا المنوال حتى نهاية الموسم للمساعدة في الفوز بالألقاب”.

وأتم: “يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، فنياً وبدنياً. نحن ريال مدريد ونحن مستعدون دائماً”.

خلال الموسم الحالي، شارك فينيسيوس جونيور مع الميرنجي في 17 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة.