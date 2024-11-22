لماذا يعد التوت الأزرق خيار صحي لنظامك الغذائي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - التوت الأزرق، بفضل حجمه الصغير ونكهته الشهية، يُعتبر من أغنى الأطعمة بالعناصر الغذائية المفيدة. فهو يوفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. لا يقتصر دور هذا الغذاء الفائق على تعزيز صحة القلب وتحسين وظائف الدماغ، بل يمتد أيضًا إلى مكافحة الالتهابات وتعزيز التعافي البدني.

وفقًا لموقع “تايمز أوف إنديا”، إليك خمسة أسباب تجعل التوت الأزرق خيارًا مثاليًا في نظامك الغذائي:

غني بمضادات الأكسدة

يُعتبر التوت الأزرق من أغنى المصادر بمضادات الأكسدة، مثل الأنثوسيانين، التي تمنحه لونه الأزرق الزاهي. تساعد هذه المركبات في تقليل الإجهاد التأكسدي، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يعزز صحة الدماغ

يساهم تناول التوت الأزرق بانتظام في دعم وظائف الدماغ وحمايته من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر. تشير الأبحاث إلى أن الفلافونويد الموجود فيه يعزز الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

يحافظ على صحة القلب

يُعتبر التوت الأزرق مفيدًا لصحة القلب بفضل قدرته على خفض ضغط الدم وتحسين مرونة الشرايين. كما أنه يقلل من مستويات الكوليسترول الضار، مما يسهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.