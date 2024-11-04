نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. فيفي عبده تتعاون مع ويجز في أغنيه جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة فيفي عبده عن تعاونها مع مطرب الراب الشهير ويجز، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المطربين المحببين له وسيكون تعاونهما مفاجأة بالنسبة للجمهور.

فيفي عبده تتعاون مع ويجز في أغنيه جديدة

وقالت فيفي عبده في إحدى لقاءاتها التليفزيونية: "في أغنية هو هيعلمها وأنا هكون على الغلاف معاه.. بس خلوها مفاجأة هو يعلن عنها الفترة دي وهينزلها وهو من أكتر المطربين اللي بحبهم".

أحدث أعمال فيفي عبده

ومن ناحية اخري، تستعد الفنانة فيفي عبده في الوقت الحالي لتصوير مشاهدها في "العتاولة 2"،ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

فيفي عبده تتضامن مع الشعب اللبناني والفلسطيني

ويذكر ان الفنانة فيفي عبده منذ فترة مع الشعب اللبنانى والفلسطيني بطريقتها الخاصه، من خلال فيديو شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وقالت: «أنا قلبي بيتقطع عشان خاطر، فلسطين ولبنان، وماليش نفس أعمل أي حاجة، بتقطع عشان خاطر اللي بيحصل في الناس وفي البيوت وفي الأطفال، إيه اللي بيحصل دا إيه دا، يارب ابعد غضبك عنهم يارب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذوهم، يارب لبنان وفلسطين واحمي مصر وكل البلاد العربية، يارب نجيهم».

اخر اعمال فيفي عبده

ويعد مسلسل شغل في العالي، الذي قدمته في بطولة مشتركة مع شيرين رضا، وعُرض في رمضان 2022، هو اخر اعمال فيفي عبده، ودارت أحداث مسلسل شغل في العالي في إطار اجتماعي كوميدي، ضم مروان يونس، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، كريم سرور، ورشا بن معاوية، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.