انت الأن تتابع خبر «بلاش تقشريهم».. فوائد غير متوقعة لقشور الخيار والباذنجان الأسود والجزر .. "كنز من ذهب في بيتك!!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت مروة شعيب استشارية التغذية من تقشير الخضروات وذلك لأن ذلك يعمل على هدر قيمتها، وأضافت بأن هناك الكثيرين الذين لديهم عادة تقشير الخضار قبل تناوله أو طهيه وهذا يعد تصرفًا خاطئًا فهناك الكثير من انواع الخضار التي تتركز قيمتها في القشور.

فوائد الاحتفاظ بقشر الخضروات