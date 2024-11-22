انت الأن تتابع خبر «بلاش تقشريهم».. فوائد غير متوقعة لقشور الخيار والباذنجان الأسود والجزر .. "كنز من ذهب في بيتك!!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حذرت مروة شعيب استشارية التغذية من تقشير الخضروات وذلك لأن ذلك يعمل على هدر قيمتها، وأضافت بأن هناك الكثيرين الذين لديهم عادة تقشير الخضار قبل تناوله أو طهيه وهذا يعد تصرفًا خاطئًا فهناك الكثير من انواع الخضار التي تتركز قيمتها في القشور.
فوائد الاحتفاظ بقشر الخضروات
- أشارات استشارية التغذية مروة شعيب أثناء حديثها في أحد البرامج إلى أن تنظيف الخضار بشكل مبالغ أو تقشيره يحرمنا من الفوائد الكبيرة الموجودة في القشر، وأردفت بأن بعض القشور تمتلك قدرة على وقاية الدماغ وتعزيز تدفق الدم كما تعتبر من مضادات الأكسدة التي تقي من الأمراض الخطيرة مثل الأورام، وأضافت بأن هناك خضروات اعتاد الناس على تقشيرها مثل الجزر والباذنجان ونوهت إلى أن طبخ الخضروات في درجة حرارة غير مرتفعة يجعلها لا تفقد العناصر الغذائية، كما أن أكل الخضار وهو طازج يعد أفضل للصحة وأشارت إلى أن هدر الطعام من خلال تقشيره بشكل مبالغ يعد صورة من صور التبذير.