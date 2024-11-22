انت الأن تتابع خبر هتموت نفسك وانت مش حاسس .. نوع من أنواع المكسرات اوعي تأكله حتي لو هتموت من الجوع به سم قاتل يؤدي للوفاة .. تعرف عليه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من أبرز المصادر للحصول على المواد الغذائية والطاقة اللازمة للجسم، حيث توفر العديد من الفوائد لصحة الإنسان مثل تعزيز صحة القلب والمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، ومع ذلك هناك نوع محدد من المكسرات قد يتسبب في آثار سلبية إذا لم يتم تناوله بالطريقة الصحيحة، مما قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة تصل إلى حد الوفاة.

الجوز نكهة غنية لكن حذر عند تناولها

يعتبر الجوز من المكسرات الشهيرة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البروتينات والدهون الصحية وفيتامين سي والكالسيوم، ولكن إعداده بشكل غير صحيح قد ينتج عنه تأثيرات سلبية.

خطر الجوز غير المحضر بشكل صحيح

عند تناول الجوز من المهم التأكد من تحضيره بطريقة صحيحة، حيث يمكن أن تحتوي القشرة الداخلية على مركبات ضارة تعرف باسم “العفص”، وهذه المركبات قد تؤدي إلى مشكلات صحية إذا لم تزال بشكل جيد، يشمل التحضير السليم فصل اللحم عن القشرة ثم نقعه لتقليل نسبة العفص السام، عدم اتباع هذه الخطوة قد يؤدي إلى استهلاك مواد سامة مما قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

مخاطر التسمم