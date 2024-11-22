انت الأن تتابع خبر شعرك هيتغير للأبد.. شعرك هيبقى ناعم زي الحرير في ساعتين بكيراتين منزلي لفرد الشعر الخشن.. ياريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة خشونة الشعر وجفافه من أبرز التحديات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات، إذ يجدن صعوبة في تصفيف شعرهن بسبب التجاعيد والخشونة التي تصاحبه لذلك، نقدم لكِ اليوم مجموعة من الوصفات الطبيعية المضمونة والآمنة على الشعر وفروة الرأس، والتي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة للجوء إلى المستحضرات الكيميائية باهظة الثمن هذه الوصفات تمنحكِ شعرًا ناعمًا ومفرودًا، مشابهًا للنتائج التي يحصل عليها البعض من خلال جلسات الكيراتين في صالونات التجميل، لكنها أكثر أمانًا وأقل تكلفة.

الوصفة الأولى: بذور الكتان لفرد الشعر وتنعيمه

تعتبر بذور الكتان من المكونات الطبيعية الرائعة التي تساعد على تنعيم الشعر وتغذيته.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من بذور الكتان

3 ملاعق صغيرة من النشا

كوب من الماء (لإذابة النشا)

كوب ونصف من الماء (لتحضير بذور الكتان)

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

1. ضعي بذور الكتان في إناء مع كوب ونصف من الماء، ثم ارفعيه على نار متوسطة حتى يغلي.

2. اتركي الخليط يغلي حتى يصبح قوامه جلًا.

3. ارفعي الإناء عن النار واتركي الجل ليبرد تمامًا، ثم قومي بتصفية الخليط باستخدام مصفاة ضيقة للحصول على السائل فقط.

4. في إناء آخر، ضعي النشا مع كوب من الماء وقلبي حتى يذوب النشا تمامًا.

5. أضيفي الشوفان وزيت جوز الهند إلى الخليط وقلبي جيدًا.

6. ضعي الخليط على النار لمدة خمس دقائق حتى يصبح قوامه كريمي.

7. امزجي جل بذور الكتان مع خليط النشا والشوفان حتى يتداخل جيدًا.

8. وزعي الخليط على شعركِ النظيف من الجذور حتى الأطراف، ثم غطي شعركِ بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين.

9. اغسلي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرة أسبوعيًا لتحصلي على شعر ناعم ومفرود.

الوصفة الثانية: الأرز المطحون لفرد الشعر

تعتبر وصفة الأرز المطحون من الحلول الفعّالة والطبيعية للحصول على شعر ناعم كالحرير.

المكونات:

4 ملاعق كبيرة من الأرز

كمية مناسبة من الماء

ملعقة صغيرة من النشا

2 ملعقة صغيرة من زيت السمسم

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1. قومي بسلق الأرز في الماء ثم اتركيه ليبرد.

2. بعد أن يبرد الأرز، قومي بطحنه جيدًا في مطحنة.

3. أضيفي زيت الزيتون وزيت السمسم إلى الأرز المطحون وامزجي المكونات جيدًا.

4. قومي بإذابة النشا في قليل من الماء ثم أضيفيها إلى خليط الأرز.

5. وزعي الخليط على شعركِ من الجذور حتى الأطراف، ثم اتركيه لمدة ثلاث ساعات.

6. اغسلي شعركِ جيدًا بالماء والشامبو.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.