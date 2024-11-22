انت الأن تتابع خبر "دكتور ابن حلال قالي عليها".. العشبة الطبيعية لتنظيف القولون هتحللك مشكلة البراز المتحجر في دقائق _ مفيش داعي للدكاترة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة السنا من أشهر النباتات المستخدمة في الطب البديل منذ آلاف السنين، وخصوصًا في الطب الصيني التقليدي، بفضل قدرتها الفائقة على تحسين حركة الأمعاء وتنظيف القولون هذه العشبة تمتاز بخصائص فريدة تجعلها خيارًا مثاليًا لمن يعانون من الإمساك المزمن أو مشاكل الهضم.

فوائد عشبة السنا

تعمل عشبة السنا بشكل رئيسي على تليين البراز وتحفيز حركة الأمعاء، وذلك بفضل احتوائها على مركبات الجليكوسيدات التي تساهم في تعزيز امتصاص الماء في الأمعاء الغليظة هذه العملية تسهم في إضافة كمية كبيرة من السوائل إلى البراز، مما يساعد على تسريع حركته وتسهيل مروره عبر الأمعاء بشكل طبيعي وسلس.

تخفيف الإمساك

عشبة السنا تعد من أفضل الحلول الطبيعية لمكافحة الإمساك بفضل تأثيراتها الملينة، تساعد في تحفيز تقلصات الأمعاء، مما يعزز حركة الفضلات في الجهاز الهضمي عادةً ما يبدأ تأثير العشبة بعد تناولها بحوالي 6 إلى 12 ساعة، ما يجعلها خيارًا سريعًا وفعالًا لتخفيف الإمساك.

تنظيف القولون قبل الفحوصات الطبية

تستخدم عشبة السنا في الطب الصيني التقليدي أيضًا لتنظيف الأمعاء من المواد المتراكمة فيها، مما يجعلها مثالية كمطهر طبيعي قبل إجراء تنظير القولون أو أي عمليات جراحية تتطلب تنظيفًا شاملاً للأمعاء.

علاج عسر الهضم

بالإضافة إلى قدرتها على تليين البراز، تعمل السنا على تخفيف أعراض عسر الهضم مثل الغثيان والحرقة والتجشؤ المستمر فهي تساعد في تقليل تراكم الغازات في المعدة وبالتالي تخفيف الانتفاخ.

دور عشبة السنا في خفض الوزن