انت الأن تتابع خبر كل السواد هيتشال.. طريقة عمل مقشر اللبن البودرة والعسل لتفتيح منطقة الركب والأكواع وإزالة الاسمرار بأقل تكلفة هتفتحي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد بعض المناطق في الجسم تكون أكثر عرضة للجفاف والغمقان، وتعتبر الركب والأكواع من أكثر المناطق الداكنة التي يختلف لونها عن لون باقي الجسم، ولذلك تحتاج هذه المنطقة إلى التقشير المستمر لترطيبها وتفتيحها وإزالة الاسمرار، أما موضوعنا اليوم فهو عن مقشر اللبن البودرة والعسل الفعال في تقشير المناطق الغامقة مثل الركب والأكواع، وسوف نوضح لكم طريقة تحضيره وأهم مكوناته في الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات مقشر اللبن البودرة والعسل لتفتيح الركب والأكواع

يحتوي هذا المقشر الطبيعي على نسبة عالية من المواد المرطبة، سواءً كان اللبن البودرة أو العسل فكلاهما يحتويان على فيتامين B الذي يعمل على إزالة الجلد الميت وتفتيح المناطق الغامقة بفاعلية كبيرة،

وإليكم النسب المطلوبة لتقشير الركب والأكواع في المنزل.

عدد 1 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل مقشر اللبن البودرة والعسل لتفتيح الركب والأكواع

يعتبر مقشر اللبن البودرة والعسل من أقوي المقشرات الطبيعية والفعالة لتفتيح الركب والأكواع، كما أنه يعطي نتيجة مبهرة وفي وقت قياسي،

ويمكن تطبيقه من خلال إتباع الطريقة التالية:

نخلط اللبن البودرة والكركم مع العسل حتى يتجانسوا مع بعضهم جيدًا.

نضع هذا المزيج على الركب والأكواع الداكنة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نغسل الركب والأكواع بالماء ثم تجفف هذه المناطق جيدًا.

لابد من وضع مرطب بعد التقشير للحصول على أفضل النتائج.

ننصح بتكرار مقشر اللبن البودرة والعسل من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لتقشير الركب والأكواع بشكل أسرع.

وصفة مقشر اللبن البودرة والعسل للبشرة