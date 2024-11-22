الدوري الجزائري (10): مولودية وهران يستقبل اتحاد خنشلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - يلتقي اليوم، الجمعة، أولمبي أقبو ووفاق سطيف، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الجزائري بكرة القدم.

ويلتقي عند الساعة 19:45 مولودية وهران مع اتحاد خنشلة لحساب الجولة ذاتها.

وافتتح شباب بلوزداد مباريات هذه المرحلة بالفوز على مضيفه مولودية الجزائر 3-1 يوم الأربعاء، وأمس فاز الرياضي القسنطيني على اتحاد الجزائر 1-0.

ويتصدر الرياضي القسنطيني ترتيب دوري الجزائر بـ 18 نقطة، ولكل من اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر 16 نقطة، وأيضاً لكل من أولمبي أقبو ومولودية وهران 14 نقطة.