انت الأن تتابع خبر «جنني جوزك وسحريه..!!» طريقة عمل صابونه الجرجير لترطيب وتنعيم الشعر وعلاج التقصف وملء الفراغات هتشوفي نتيجة بعد اول استعمال.. جربيها وعمرك ما تندمي..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحثين عن حل طبيعي وسريع لتنعيم شعرك، ترطيبه، وملء الفراغات، فإن صابون الجرجير هو الحل المثالي لك الجرجير يعد من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في تحسين صحة الشعر بفضل فوائده الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويمكنك تحضير صابون الجرجير بنفسك بسهولة في المنزل.

فوائد صابون الجرجير للشعر

1. الجرجير يحتوي على نسبة عالية من الماء والزيوت الطبيعية التي تمنح شعرك ترطيبًا يدوم لفترة طويلة.

2. بفضل احتوائه على فيتامينات A وC والمعادن، يساعد الجرجير في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي.

3. المكونات الطبيعية في الجرجير تعمل على تنعيم خصلات الشعر ومنحه لمعانًا كالحرير.

4. يعمل الجرجير على تقوية فروة الرأس بفضل مضادات الأكسدة، مما يقلل من التساقط.

طريقة تحضير صابون الجرجير في المنزل

المكونات:

حزمة من الجرجير الطازج

قطعة من صابون الغار أو زيت الزيتون (200 جرام)

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف كوب ماء ورد

ملعقة صغيرة من جل الصبار (اختياري لتعزيز الترطيب)

طريقة التحضير