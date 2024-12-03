انت الأن تتابع خبر "هتبقي فلقة القمر بذات نفسها".. ضعي الخيار على الفازلين قبل النوم كل يوم وشوفي السحر بعنيكي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة تحتاج إلى مكونات طبيعية تحقق الترطيب والنضارة دون التسبب في أضرار، وماسك الفازلين والخيار يعد من الحلول الفعالة لتحسين مظهر البشرة؛ حيث يعمل على ترطيبها بعمق، شدها، وتقليل التجاعيد بشكل ملحوظ، وإضافةً إلى ذلك، يسهم في تفتيح لون البشرة وإكسابها ملمسًا ناعمًا ومظهرًا مشرقًا، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للعناية اليومية.

فوائد مكونات ماسك الفازلين والخيار

يتكون هذا الماسك من:

خيارة مبشورة تقدم الترطيب الطبيعي وتنعم البشرة.

ملعقتين كبيرتين من الفازلين لخلق حاجز يحفظ الرطوبة.

عصير الليمون لتفتيح البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

ماء الورد لتهدئة البشرة ومنحها رائحة منعشة

النشا لتوحيد لون البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة.

طريقة تحضير الماسك خطوة بخطوة

ابدئي بغسل الخيار وتقشيره، ثم ابشريه باستخدام مبشرة دقيقة.

ضعي الخيار المبشور في وعاء مع الفازلين ودفئيه على نار هادئة مع التحريك المستمر حتى يذوب الفازلين.

أضيفي ماء الورد وعصير الليمون تدريجيًا، واستمري في التحريك، ثم ارفعي الخليط عن النار.

بعد أن يبرد، امزجي ملعقة صغيرة من النشا حتى يتجانس.

كيفية الاستخدام