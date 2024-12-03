وكيل «تعليم الجيزة» توجه بضرورة عمل سجلات لمعلمي الحصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - أجرت سمية الخطيب، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية على مدارس عدة في إدارة جنوب الجيزة التعليمية، شملت مدارس شجرة الدرب، الأندلس ع بنات، الفاروق عمر ب، براعم مصر ب».

سجلات لمعلمي الحصة

ونوّهت وكيل مديرية التعليم بالجيزة، إلى تفعيل سجلات القرائية الخاصة بالطلاب مع كل من معلمي المدرسة ومتابعتها، مؤكدة ضرورة عمل سجلات شؤون عاملين لمعلمي الحصة، والتأكيد على الانضباط ودفاتر شؤون العاملين الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، وتأكيد أعمال الإشراف العام بالمدرسة.

عدم ترك الطلاب خارج أسوار المدرسة

كما تابعت أعمال الإشراف اليومي والانضباط المدرسي، وتفقدت المعامل، والمكتبة وفصول رياض الأطفال، ونوهت على ضرورة انضباط الإشراف العام والإشراف بالأدوار وضرورة تواجد أخصائي اجتماعي عند بوابة المدرسة لاستقبال الطلبة وعدم ترك الطلاب خارج أسوار المدرسة، كذلك التنبيه المشدد على الالتزام بمواعيد المجموعات المدرسية.