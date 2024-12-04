استعلم الآن عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية العام 2024، يزداد بحث المواطنين المستحقين لمعاش "تكافل وكرامة" عن مواعيد الصرف المقررة لشهر ديسمبر، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن جدول الصرف للفئات المستحقة. يعتبر هذا البرنامج أحد أبرز الجهود الحكومية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق الحماية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار المعيشي للفئات المستفيدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024، إذ سيبدأ الصرف رسميًا يوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ويستمر حتى نهاية الشهر. تهدف الوزارة إلى توفير الوقت الكافي للمستفيدين لتلقي مستحقاتهم دون تزاحم أو تعطيل، عبر المنافذ المعتمدة لصرف المعاشات.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يوجه برنامج تكافل وكرامة الدعم النقدي للأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وفقًا لشروط محددة تراعي الأولوية الاجتماعية. تشمل الفئات المستحقة:

كبار السن: الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ذوو الإعاقة: الأفراد الذين يعانون من إعاقة بنسبة تتجاوز 50% وفقًا لتقارير القومسيون الطبي.

الأسر ذات الدخل المحدود: التي لا تمتلك مصادر دخل ثابتة وتعاني من ظروف معيشية صعبة.

الأسر التي لديها أطفال: بشرط انتظام الأطفال في التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

الأيتام وأسر الأرامل: الذين فقدوا أحد الوالدين أو كلاهما ويحتاجون إلى دعم مادي.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

للانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة والاستفادة من الدعم النقدي، يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية:

التوجه للوحدة الاجتماعية: الذهاب إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم. تقديم المستندات المطلوبة: صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

قسيمة الزواج أو الطلاق.

قيد مدرسي للأطفال بين سن 6 إلى 18 عامًا.

كود كشف الإعاقة لذوي الإعاقة.

مستندات الحالة الاجتماعية (شهادة وفاة الزوج/ الزوجة أو الهجر). ملء استمارة التقديم: التأكد من تسجيل البيانات بدقة لضمان صحة المعلومات. انتظار قرار القبول: يتم إشعار المتقدم بالقبول في حال استيفاء الشروط.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

يشترط برنامج تكافل وكرامة عددًا من المعايير للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه، ومن أبرز هذه الشروط:

ألا يكون المتقدم أو زوجته موظفًا في القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.

أن تكون الأسرة لديها أطفال مسجلون في مراحل التعليم المختلفة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

أن يكون المتقدم من كبار السن (65 عامًا فأكثر)، أو من أصحاب الإعاقات التي تعوقه عن العمل.

ألا يمتلك المتقدم أصولًا أو ممتلكات كبيرة تثبت توفر مصدر دخل إضافي.

كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

للاستعلام عن موعد الصرف أو حالة الطلب، يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الرسمي لـوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة. إدخال الرقم القومي في الحقل المخصص. الضغط على زر "استعلام". عرض كافة التفاصيل المتعلقة بحالة الطلب وموعد الصرف.

أهداف برنامج تكافل وكرامة

يسعى برنامج تكافل وكرامة إلى تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية، من بينها:

توفير شبكة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر احتياجًا من الفقر.

تعزيز التزام الأسر بتعليم الأطفال، مما يساهم في رفع مستوى التعليم وتحسين فرص العمل المستقبلية.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، لتوفير حياة كريمة تضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات.

تشجيع الأسر على الالتزام بالخدمات الصحية من خلال متابعة الفحوصات والتطعيمات للأطفال.

الرقابة والتحديث الدوري

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على التحقق من صحة بيانات المستفيدين بشكل دوري، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط. ويتم ذلك من خلال زيارات ميدانية، مراجعة التقارير الطبية، والتأكد من انتظام الأطفال في التعليم.