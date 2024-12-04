عضو السيادة السودانى: تحية للقيادة والحكومة المصرية على الدعم الكبير للنازحين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إنّ مصر والسودان شعب واحد فى دولتين، مواصلا: "أمن السودان من أمن مصر، والنيل يجمعنا، وبالتالى، لابد من توحيد الرؤى والخطاب والدعم فى كل المحافل الدولية والإقليمية فيما يختص بأمن السودان، وننسق مع مصر فى كل المستويات، بخصوص ما يدور في السودان".

وأضاف "جابر"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر مصر وشعبها وحكومتها والقيادة المصرية على الدعم الكبير الذي قدموه لمن هُجروا ونزحوا إلى مصر، ولم نسمع كلمة لاجئين فى مصر، بل وفدوا إلى أرض مصر التى احتضنتهم ونثمن دور وحكومة شعب إريتريا أيضا التي استقبلت السودانيين".

وتابع: "ولكن، بعض دول الجوار كانت داعما أساسيا للتمرد، وفتحت حدودها لتمرير المرتزقة والسلاح، وعندما تنتهى الحرب يكون لكل حادث حديث".