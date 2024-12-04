منتخب اليد للسيدات يحتفلو بالتأهل إلى بطولة العالم لأول مرة فى التاريخ.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - احتفل منتخب سيدات كرة اليد بالتأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2025 بعد التأهل إلى المربع الذهبى فى أفريقيا على حساب نظيره الكونغولي بالفوز بنتيجة 23-22، فى إطار ربع نهائى بطولة أفريقيا والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025.

وشهدت حافلة المنتخب احتفال اللاعبات والجهاز الفنى على الأغانى حتى الوصول إلى فندق الإقامة بالكونغو.

وشهدت البطولة تألقا ملحوظا لعدد من اللاعبات أبرزهم مروة عيد عبد الملك المحترفة فى الدورى الفرنسى، وحارسة المرمى مى جمعة واللاعبة مريم عمر تحت قيادة المدير الفنى رامى عبد اللطيف.

وتأهل منتخب السيدات لكرة اليد إلى دور الثمانية رسميا بالفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، أمس الثلاثاء.

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثانى اللقاءات على الكونغو والجزائر على التوالى، قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقى كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى و محمد عبد الكريم المدرب العام و محمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى و حازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى و مروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى التى تضم: الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.