محمد صلاح رجل مباراة نيوكاسل وليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:02 صباحاً - أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فوز المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 3-3 أمس الأربعاء، في الجولة الـ 14 من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وسجل محمد صلاح ثنائية في المباراة، وصنع الهدف الأول الذي سجله كورتيس جونز، وقدم أداء مميزًا خلال اللقاء.

ونال صلاح الجائزة بعدما حصل على نسبة 83.4% من تصويت الجماهير.