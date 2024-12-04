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نقابة مديري المواقع الدولية تبدأ تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامي بجلسة حوارية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:35 مساءً - أعلنت نقابة مديري المواقع الدولية (LMGI) عن تعاونها مع اللجنة المصرية للأفلام ومدينة الإنتاج الإعلامي (EMPC)، والذي تم توثيقه من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى.

 

وفي إطار المهرجان، نظمت النقابة جلسة حوارية مميزة تناولت تطور فن إدارة المواقع ودوره المحوري في سرد القصص والإنتاج.

 

وسلطت هذه الجلسة الضوء على الأهمية العالمية للمهنة وأظهرت كيف يمكن للمواقع المتنوعة أن تضفي عمقًا وإبداعًا على السرد السينمائي.

 

ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في تعزيز الروابط العالمية، ودعم نمو صناعة الأفلام العالمية، وتشجيع صناع الأفلام على استكشاف النسيج الثقافي الغني لمصر كلوحة لرؤاهم الإبداعية.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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