حارس ليفربول يهدى نيوكاسل التعادل 3-3.. وتألق من محمد صلاح (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول بالتعادل 3-3 فى اللقاء الذى شهد تصدر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم الريدز لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 13 هدف في الدوري الإنجليزي ليتصدر ترتيب هدافي البريميرليج بفارق هدف عن إيرلينج هالاند صاحب المركز الثاني برصيد 12 هدف، وساهم محمد صلاح في ثلاثية ليفربول اليوم حيث صنع الأول لكيرتس جونز وسجل الهدفين الثاني والثالث.

تقدم نيوكاسل عبر إيزاك بهدف فى الدقيقة 35 لينتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب 1-0، وفى الشوط الثانى تعادل كيرتس جونز لصالح ليفربول من صناعة محمد صلاح فى الدقيقة 50، قبل أن يضيف جوردون الهدف الثانى لنيوكاسل فى الدقيقة 62، وعاد محمد صلاح بتسجيل الهدفين الثانى والثالث للريدز فى الدقيقتين 68 و83، وقبل دقائق من صافة النهاية أخطأ حارس ليفربول كيهلير بطريقة غريبة عندما ترك كرة عرضية ظنا منه أنها فى طريقها لخارج الملعب، ليلحق بها فابيان شار مدافع نيوكاسل ويسجل هدف التعادل لأصحاب الملعب فى الدقيقة 90.

تشكيل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

كيهلير، جوميز، فان دايك، روبرتسون، كوانساه، جرافينبرش، ماك أليستر، جونز، نونيز، صلاح، جاكبو.

في المقابل يبدأ إيدى هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد مباراة اليوم بالتشكيل التالى: بوب، شار، ليفرمينتو، هال، بيرن، تونالي، برونو جيمارايش، جويلينتون، ميرفى، جوردون، إيزاك.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل فى الدوري الإنجليزي

ويتربع ليفربول على عرش جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، ثم تشيلسي فى المركز الثانى بـ 28 نقطة ويليه أرسنال في المركز الثالث برصيد 25 نقطة قبل مباراته مع مانشستر يونايتد المقامة حاليا، ورفع مانشستر سيتي "حامل اللقب" رصيده إلى 26 نقطة فى المركز الرابع بينما يحتل نيوكاسل المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول

مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول يخوضها محمد صلاح ورفاقه، وسط معنويات مرتفعة، بعد الفوز على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة بالجولة الماضية، والاقتراب خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

أحرز محمد صلاح 13 هدفا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي حتى الآن، في المركز الأول بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بفارق هدف وحيد أمام النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ12 هدف.

أهداف محمد صلاح اليوم