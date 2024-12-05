الرياضة

موعد مباراة آرسنال القادمة أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الانجليزي آرسنال لمواجهة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة يوم الأحد القادم الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُذاع عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC السعودية.

ويتواجد آرسنال في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بينما يحل فولهام في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

وقد حقق آرسنال الفوز خلال المباراة الماضية، حيث فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ،بينما تعادل فولهام أمام توتنهام بنتيجة 1-1.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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