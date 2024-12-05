العالم اليوم - فيديو: مسيرّات مجهولة فوق نيوجيرسي.. وتحرك من الـ"إف بي آي"

انتم الان تتابعون خبر فيديو: مسيرّات مجهولة فوق نيوجيرسي.. وتحرك من الـ"إف بي آي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:29 صباحاً - يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) في تقارير عن عدة رحلات غامضة لطائرات مسيرة خلال الليل، التي حدثت مؤخرا عبر وسط نيوجيرسي، وطلب مساعدة الجمهور.

ورصد شهود عيان تجمعا من الطائرات المسيرة، التي تبدو أكبر من تلك التي يستخدمها الهواة، بالإضافة إلى طائرة ثابتة الجناح، في عدة مناطق على طول نهر راريتان منذ 18 نوفمبر الماضي.

ولا يزال من غير الواضح سبب حدوث هذه الرحلات أو من كان يقود هذه الطائرات، لكن المسؤولين الفيدراليين وعلى مستوى الولايات أكدوا أنه لا يوجد حاليا تهديد معروف لسلامة الجمهور.

وتسببت هذه الرحلات في إثارة التساؤلات جزئيا لأنها كانت بالقرب من "مستودع بيكاتيني" التابع للجيش الأميركي، وهو منشأة بحث وتصنيع عسكرية، وعلى مقربة من ملعب الغولف الذي يملكه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في بيدمينستر.

وطلب مكتب التحقيقات الاتحادي من المواطنين مشاركة أي مقاطع فيديو أو صور قد تكون لديهم لهذه الرحلات، بالإضافة إلى أي معلومات ذات صلة.

كما فرضت إدارة الطيران الاتحادية قيودا على رحلات الطائرات المسيرة في المنطقة هذا الأسبوع بينما تواصل السلطات التحقيق في التقارير.