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فالفيردي: أعتذر من جمهور ريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:02 صباحاً - اعترف فيدي فالفيردي بخطئه أمام أتلتيك بلباو، وقدم اعتذاره للفريق وجمهوره، وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال فالفيردي: لقد كانت ضربة قوية، ولكنني أتحمل المسؤولية، وأواجه الموقف وأعتذر، من أجل زملائي والجماهير.

وأضاف: أعلم أن هذه هي كرة القدم وهذه أمور قد تحدث، لكنها ليست غريبة عليّ ولم أرغب في التوقف عن التعبير عن أسفي بسبب الخطأ الذي ارتكبته.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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