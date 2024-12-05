فالفيردي: أعتذر من جمهور ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:02 صباحاً - اعترف فيدي فالفيردي بخطئه أمام أتلتيك بلباو، وقدم اعتذاره للفريق وجمهوره، وبحسب صحيفة (ماركا) الإسبانية، قال فالفيردي: لقد كانت ضربة قوية، ولكنني أتحمل المسؤولية، وأواجه الموقف وأعتذر، من أجل زملائي والجماهير.

وأضاف: أعلم أن هذه هي كرة القدم وهذه أمور قد تحدث، لكنها ليست غريبة عليّ ولم أرغب في التوقف عن التعبير عن أسفي بسبب الخطأ الذي ارتكبته.