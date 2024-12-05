نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف: نعمل على إيقاظ الوعي المجتمعي بحلول مبتكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق «وقاية»؛ أول مجلة إلكترونية ومطبوعة شهرية تصدرها الوزارة لبناء الإنسان، ولمعالجة القضايا المجتمعية.

حضر المؤتمر كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان؛ والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة؛ والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة؛ والدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وتصدر المجلة إصدارين، الإصدار الأول: إلكتروني يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي للوزارة والموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، والإصدار الثاني: مطبوع. وتهدف المجلة إلى طرح حلول مبتكرة قادرة على إحداث نقلة نوعيَّة نابعة من رؤية الدَّولة المصريَّة المتسقة مع رسالة وزارة الأوقاف لبناء شخصية الإنسان، ووضع توصيات لتنفيذها على أرض الواقع من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة.

وقال وزير الأوقاف: إننا ناقشنا في العدد الأول من مجلة «وقاية» قضية التفكك الأسري، وخطورته على الفرد والمجتمع، ووضعت المجلة حلولًا فكريَّة لمجتمع متماسك يعزز جهود التَّنمية المستدامة ويسهم بفاعليّة في بناء الوطن وحمايته، وأطلقنا حملة لمواجهة التفكك الأسري ومناقشة أسبابه وتعزيز تماسك الأسرة المصرية، وذلك من خلال دروس دعوية في المساجد، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية، والمواقع الإخبارية المختلفة، وذلك بناءً على توصيات مجلة «وقاية».

وأشار وزير الأوقاف إلى تنظيم حملة توعية طوال شهر نوفمبر لبيان الحقوق والواجبات المتعلقة بالحقوق الزوجية، والتحذير مما يسمى «الخرس الزوجي»، والتحذير من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وما تسببه من القطيعة بين الزوجين وزيادة نسب الطلاق، والتحذير من إفشاء الأسرار الزوجية، وبيان خطورة التخبيب بين الزوجين؛ وفقًا لتوصيات مجلة «وقاية».

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن العدد الجديد الذي نحتفل بصدوره اليوم يتناول قضية «الإسراف في المياه» بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وقدمت «وقاية» عددًا من النصائح، وست توصيات عمليّة مبتكرة لترشيد الماء، مؤكدًا أن الإسلام حث على الحفاظ على الماء وحسن استخدامه، وحرَّم هدره، وإفساده، والتفريط فيه.

وأشاد الوزراء الحاضرون بجهود وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري في معالجة القضايا الاجتماعية؛ ما يحقق التنمية المستدامة للدولة، وأن مجلة «وقاية» تأتي في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار، أن المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤمن بأن الوعي هو الأساس لبناء مجتمع سليم ومعافى، وأن التوعية المستمرة بأهمية الوقاية والصحة العامة تسهم في دعم استراتيجياتنا الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، راجيا لـمجلة «وقاية» النجاح والتوفيق في دورها الريادي لنشر المعرفة، ومؤملًا في المجلة أن تكون منبرًا للتغيير الإيجابي، وأن تمد أفراد المجتمع بالمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق حياة أفضل لأنفسهم ولأجيالهم في المستقبل.