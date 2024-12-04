مانشستر سيتي يستهدف تجديد دماء الفريق .. و4 لاعبين مرشحين للرحيل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستهدف التخلص من عدة لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ذا أتلتيك” البريطانية، فإن 4 لاعبين تم وضعهم على قائمة الرحيل، وهم: كيفن دي بروين، كايل ووكر، إيدرسون، وجاك جريليش.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذا القرار يأتي من أجل تجديد دماء الفريق، وتحقيق الاستفادة المادية من بيع هؤلاء اللاعبين.

وأفادت الصحيفة، إلى أن إدارة مانشستر سيتي اعترفت بخطأها بشأن تجديد دماء الفريق وتعزيزه بالصيف المقبل 2025، بدلاً من صيف 2024، وخاصة بعد النتائج السلبية المحققة مؤخراً، حيث فشل السيتي بتحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية، بمختلف المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي، برصيد 23 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.