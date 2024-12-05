أضرار خطيرة لتشقير الحواجب على جمالك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:00 صباحاً - مخاطر تشقير الحواجب وتأثيراتها على صحتك الجلدية

في السنوات الأخيرة، أصبح تشقير الحواجب من الصيحات الجمالية الرائجة، حيث تلجأ العديد من النساء لإجراء هذه العملية للحصول على مظهر فاتح وأنيق لحواجبهن. ومع ذلك، فإن لهذه العملية التجميلية بعض الأضرار التي قد تؤثر سلباً على الصحة الجلدية والجمال العام. في هذا المقال، سنستعرض بعض المخاطر المتعلقة بتشقير الحواجب وكيف يمكن تفاديها.

تهيج الجلد والحساسية

تحتوي منتجات تشقير الحواجب على مواد كيميائية قوية مثل الأمونيا وبيروكسيد الهيدروجين، التي قد تسبب تهيجاً وحساسية للبشرة حول منطقة الحواجب. البعض يعاني من احمرار، وحكة، وحتى حرقة بعد استخدام هذه المنتجات، وقد تتفاقم الأعراض في حالة البشرة الحساسة.

تلف الشعر وفقدان الحواجب

الاستخدام المستمر لمواد التشقير يمكن أن يؤدي إلى ضعف شعر الحواجب وإضعاف بصيلاتها، مما قد يسبب سقوط الشعر وتخفيف كثافة الحواجب مع مرور الوقت. هذا ليس فقط يؤثر على مظهر الحواجب بل يمكن أن يسبب انخفاض ثقتك بنفسك.

تغير لون البشرة

من الآثار الجانبية الأخرى لتشقير الحواجب هو تغير لون الجلد حول منطقة الحواجب. قد يلاحظ بعض الأشخاص ظهور بقع بيضاء أو تغير في لون البشرة مما قد يكون مزعجاً ويؤثر على المظهر الجمالي العام.

خمسة نصائح للحفاظ على السلامة عند تشقير الحواجب

إذا كنت قد قررت المضي قدماً في تشقير حواجبك، فاتبع هذه النصائح لتقليل المخاطر المحتملة:

اختبار الحساسية: قبل استخدام أي منتج لتشقير الحواجب، يجب عليك إجراء اختبار حساسية بوضع كمية صغيرة من المنتج خلف الأذن وانتظار 24 ساعة لمراقبة رد فعل الجلد.

اختيار المنتجات الآمنة: ابحثي عن منتجات تشقير خالية من المواد الكيميائية القوية والرائحة النفاذة لضمان أقل قدر من التهيج.

اتباع التعليمات بعناية: التزم بتعليمات الاستخدام المطبوعة على المنتج وتجنب تركه لفترة أطول مما هو موصى به.

استخدام أدوات مناسبة: استخدمي فرشاة طبية أو القطن لتطبيق المنتج وتجنبي ملامسة العينين.

الترطيب والعناية بالبشرة: بعد الإجراء، تأكدي من ترطيب البشرة واستخدام كريم مهدئ لتقليل التهيج والاحمرار.

اخيراً، عليك دائماً استشارة متخصص في التجميل أو طبيب الجلدية قبل البدء في أي إجراء تجميلي لضمان السلامة والحد من الآثار السلبية. بالتأكيد، الجمال يبدأ بالاهتمام بصحتك أولاً.