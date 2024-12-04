نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبض على 12 شخصًا في إيطاليا يشتبه بانضمامهم لجماعات نازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولون في إيطاليا، اليوم الأربعاء، القبض على 12 متهما على الأقل، بالانتماء إلى جماعات النازيين الجدد في مدينة بولونيا، شمال إيطاليا.

وأعلنت الشرطة ومكتب المدعي العام تفتيش نحو 12 منزلًا خلال مداهمة استهدفت جماعة "وحدة المستذئب". ويعيد اسم المجموعة ذكرى منظمة "المستذئبون" النازية، وهي وحدة سرية أنشأتها قوات إس إس، الجناح شبه العسكري للحزب النازي، خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية للتخريب، وإطلاق حرب عصابات.

وقال مدعون إن المداهمات استهدفت 25 متورطًا بين 19 و76 عامًا، في روما وميلانو، وغيرها. وهناك حضور يميني قوي في بولونيا وغيرها في شمال إيطاليا.

ويواجه الموقوفون اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية، والدعاية والتحريض على جرائم على أساس تمييز عنصري أو عرقي أو ديني، وحيازة أسلحة، والتخطيط لانقلاب لإقامة دولة استبداد تقوم على أساس مفهوم النقاء العرقي.

وصادرت السلطات أيضًا مؤلفات يمينية وصورًا لبينيتو موسوليني، الدكتاتور الإيطالي الفاشي.