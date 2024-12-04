نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إطلاقها رسميا.. ما هي شريحة eSIM في مصر وكيفية تشغيلها على هاتفك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد سوق الاتصالات في مصر تطورًا ملحوظًا مع إطلاق تقنية الشريحة الإلكترونية eSIM، التي أصبحت حديث الساعة ومحل اهتمام واسع من قبل المستخدمين، حيث تُعد eSIM واحدة من التقنيات الثورية في عالم الاتصالات، التي تهدف إلى تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي ذلك ضمن جهود الشركات لتحسين التجربة الرقمية وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية.

ما هي شريحة eSIM؟

الشريحة الإلكترونية eSIM هي تطوير حديث لبطاقات SIM التقليدية، حيث يتم دمجها بشكل مدمج داخل الجهاز، دون الحاجة إلى بطاقة مادية. تتيح هذه التقنية للمستخدمين:

تفعيل الخدمات بسهولة: يمكن للمستخدم تفعيل باقة اتصال أو بيانات مباشرة عبر الإعدادات.

دعم عدة أرقام: الشريحة الواحدة قادرة على تخزين أكثر من رقم هاتف (تصل إلى 8 أرقام أو أكثر).

راحة الاستخدام: لا حاجة لتركيب الشريحة أو إزالتها يدويًا.

وتتوفر تقنية eSIM بالفعل في العديد من الأجهزة الحديثة، مثل هواتف iPhone 14 وما بعدها، وبعض أجهزة سامسونج جالكسي وساعات Apple Watch.

كيفية تفعيل شريحة eSIM على هاتفك؟

تفعيل شريحة eSIM يتم بسهولة عبر الخطوات التالية:

تحقق من دعم الجهاز:

تأكد أن هاتفك الذكي يدعم تقنية eSIM.

تشمل الأجهزة المدعومة غالبية الهواتف الحديثة مثل iPhone وSamsung Galaxy.

الحصول على رمز QR:

توجه إلى أقرب فرع لشركة الاتصالات الخاصة بك (مثل WE، فودافون، أورانج، أو اتصالات).

اطلب شريحة eSIM وسيتم تزويدك برمز QR لتفعيلها.

توصيل الهاتف بالإنترنت:

تأكد أن هاتفك متصل بشبكة Wi-Fi لتحميل الإعدادات.

مسح رمز QR:

من إعدادات الهاتف، اذهب إلى إعدادات الشبكة، واختر "إضافة شريحة eSIM".

قم بمسح رمز QR لتثبيت الشريحة.

تفعيل الشريحة:

تواصل مع خدمة العملاء للتأكد من إتمام عملية التفعيل.

مميزات الشريحة الإلكترونية eSIM

تتفوق eSIM على الشريحة التقليدية بعدة مميزات، أبرزها:

سهولة التبديل بين الأرقام: يمكن للمستخدم الانتقال بين الأرقام المخزنة بسهولة.

راحة تفعيل الخدمة: يتم تفعيل الشريحة مباشرة عبر الإنترنت دون زيارة الفروع.

مرونة الاستخدام: تغيير شركة الاتصالات لا يتطلب استبدال الشريحة.

توفير المساحة: يتيح التصميم الداخلي للجهاز تقليل المساحة المستخدمة للشريحة المادية، مما يساهم في تحسين تصميم الجهاز.

موعد إطلاق شريحة eSIM في مصر

وفقًا لما أعلنته شركات الاتصالات المصرية، سيتم طرح تقنية eSIM رسميًا في مصر بدءًا من الأحد 1 ديسمبر 2024. وتتوفر الخدمة في الفروع التابعة لشركات WE، فودافون، أورانج، واتصالات، حيث يُتوقع تعميمها بالكامل قبل نهاية العام الجاري.

تكلفة شريحة eSIM في مصر

سعر الشريحة الإلكترونية eSIM: 270 جنيهًا مصريًا.

تكلفة التحويل: في حالة رغبة المستخدم بالتحويل إلى شريحة أخرى لاحقًا، تصل التكلفة الإجمالية إلى 320 جنيهًا مصريًا.

أجهزة تدعم تقنية eSIM في مصر

هواتف iPhone من الإصدار XS وما فوق.

بعض إصدارات Samsung Galaxy مثل S21 وS22.

أجهزة Google Pixel الحديثة.

ساعات Apple Watch الداعمة للاتصال الخلوي.

الفرق بين شريحة eSIM والشريحة التقليدية

الميزة الشريحة التقليدية الشريحة الإلكترونية eSIM التركيب تحتاج لإدخال يدوي مدمجة داخل الجهاز سهولة التبديل تحتاج لتغيير فعلي يتم عبر الإعدادات إمكانية تخزين الأرقام رقم واحد فقط تخزين عدة أرقام الأمان عرضة للفقد أقل عرضة للمخاطر

ما المتوقع من تقنية eSIM في مصر؟

تسهيل عملية تغيير شركات الاتصالات دون الحاجة لاستبدال الشريحة.

دعم تجربة اتصال أكثر ذكاءً وسلاسة.

توفير خيارات متعددة للمستخدمين فيما يتعلق بإدارة أرقام الهواتف والباقات.

وتعد تقنية eSIM نقلة نوعية في عالم الاتصالات، حيث ستتيح للمستخدمين المصريين تجربة تقنية متطورة توفر الراحة والكفاءة في الاستخدام، ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع جودة خدمات الاتصالات، مع توفير الوقت والجهد للمستخدمين.