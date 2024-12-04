طريقة سهلة لتحضير مربى السفرجل في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - فوائد مربى السفرجل الصحية

يُعتبر مربى السفرجل من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تقدم فوائد صحية متعددة. السفرجل يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، مما يساعد على تحسين عملية الهضم ويعزز الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، يُضيف مربى السفرجل نكهة فريدة ومحبوبة إلى وجبات الإفطار والحلويات.

المكونات اللازمة لتحضير مربى السفرجل

قبل الشروع في عملية إعداد مربى السفرجل، من المهم تجهيز جميع المكونات المطلوبة. ستحتاج إلى:

كيلوغرام واحد من السفرجل الطازج

كيلوغرام من السكر

عصير ليمونة متوسطة الحجم

كوب من الماء

ملعقة من ماء الورد (اختياري لإضفاء نكهة مميزة)

خطوات التحضير

إليك طريقة تحضير مربى السفرجل اللذيذ بخطوات سهلة:

الخطوة الأولى: تحضير السفرجل

ابدأ بغسل السفرجل جيدًا لإزالة الأوساخ والشوائب. ثم قوم بتقشير الثمار وقطعها إلى مكعبات صغيرة. تأكد من إزالة البذور للحصول على مربى ناعم وخالي من القطع الكبيرة.

الخطوة الثانية: طهي السفرجل

في قدر كبير، أضف مكعبات السفرجل مع كوب من الماء. ضع القدر على نار متوسطة واترك السفرجل يطبخ حتى يصبح طريًا. قد تستغرق هذه العملية حوالي 30 دقيقة.

الخطوة الثالثة: إضافة السكر

بعد أن يطرى السفرجل، أضف السكر وعصير الليمون إلى القدر. قم بتخفيض الحرارة واطبخ المزيج لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة، مع التحريك المستمر. ستلاحظ أن المزيج يبدأ في التكاثف تدريجيًا.

الخطوة الرابعة: إنهاء المربى

قبل رفع المربى من على النار، يمكنك إضافة ملعقة من ماء الورد إذا كنت تفضل ذلك. هذا سيعزز من نكهة المربى ويجعله أكثر جاذبية. بعد إضافة ماء الورد، اترك المزيج ليغلي لمدة دقيقتين إضافيتين.

تخزين المربى

بمجرد أن يبرد المربى، قم بصبه في مرطبانات زجاجية معقمة. تأكد من إحكام إغلاق الأغطية لحفظ النكهة والجودة. يمكن تخزين مربى السفرجل في الثلاجة لعدة أشهر، مما يضمن توافره لديك في أي وقت ترغب بتناوله.

بهذه الخطوات السهلة، يمكنك تحضير مربى السفرجل الشهي في منزلك والاستمتاع بنكهته اللذيذة والفوائد الصحية التي يقدمها. جرب إضافته إلى الخبز المحمص أو تناوله مع الفطائر للحصول على تجربة فطور مميزة.