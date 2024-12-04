ناصر الخليفي يجدد الثقة ب-لويس إنريكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:54 مساءً - جديد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ثقته بمدرب الفريق، لويس إنريكي، بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً.

وظهرت شائعات حول نية النادي الباريسي إقالة إنريكي من منصبه بسبب سوء النتائج في دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “لا أصدق ما يكتب عن لويس إنريكي وأجده سخيفاً، لكننا لن نسمح له بالتأثير علينا”.

وأضاف: “لدينا إستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وأثق كثيراً في المدرب واللاعبين وفي فريقنا بالكامل”.

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز 25 برصيد 4 نقاط، وتتبقى له 3 مباريات أمام كلاً من سالزبورج النمساوي، مانشستر سيتي وشتوتجارت.