كأس ألمانيا… نتائج دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت للتو، مباريات دور الـ 16 من كأس ألمانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:

أرمينيا بيلفيلد × فرايبورغ 3-1

يان ريغينسبورغ × شتوتغارت 0-3

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن 0-1

فيردربريمن × دارمشتات 1-0

كولن × هيرتا برلين 2-1

فولفسبورغ × هوفنهايم 3-0

لايبزيج × آينتراخت فرانكفورت 3-0

كارلسروه × أوجسبورغ 2-2 وبالترجيح 4-5