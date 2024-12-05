نشكركم على متابعتكم خبر كأس ألمانيا… نتائج دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:04 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت للتو، مباريات دور الـ 16 من كأس ألمانيا بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذا الدور:
أرمينيا بيلفيلد × فرايبورغ 3-1
يان ريغينسبورغ × شتوتغارت 0-3
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن 0-1
فيردربريمن × دارمشتات 1-0
كولن × هيرتا برلين 2-1
فولفسبورغ × هوفنهايم 3-0
لايبزيج × آينتراخت فرانكفورت 3-0
كارلسروه × أوجسبورغ 2-2 وبالترجيح 4-5