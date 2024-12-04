تعرف إلى صفات الرجل النرجسي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 08:27 صباحاً - النرجسية: مفهومها وجذورها النفسية

النرجسية هي اضطراب في الشخصية يظهر في صورة شعور مبالغ فيه بذات الفرد واستحقاقه للمعاملة الخاصة. يُعزى اسم النرجسية إلى الأسطورة اليونانية القديمة التي تتحدث عن نارسيس، الشاب الذي وقع في حب نفسه. يُظهر الرجل النرجسي خصائص تجعل من حوله يشعرون بصعوبة في التعامل معه، وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه في هذا المقال.

الصفات المميزة للرجل النرجسي

التعرف على الصفات الجوهرية للرجل النرجسي يسهم في فهم كيفية التعامل معه والحذر من الآثار السلبية التي قد تنجم عن التفاعل معه.

1. الإحساس بالتفوق

غالبًا ما يشعر الرجل النرجسي بأنه متفوق على الآخرين، سواء في الذكاء أو الجمال أو غيرهما من الصفات. هو يعتقد أن لديه موهبة فريدة أو أن لديه حقًا خاصًا في معاملة مميزة وإعجاب دائم.

2. الحاجة المستمرة للإعجاب

يحتاج الرجل النرجسي إلى إعجاب مستمر وتقدير من الآخرين ليشعر بالرضا عن نفسه. يصبح هذا الأمر مرهقًا للأشخاص من حوله حيث يُطلب منهم دائمًا تقديم المديح والاهتمام، مما يثقل عليهم بمرور الوقت.

3. انعدام التعاطف

صعوبة الرجل النرجسي في التعاطف مع مشاعر الآخرين تجعله غير قادر على فهم أو مراعاة حاجاتهم ومشاعرهم. هذا النقص في التعاطف يؤدي إلى تدهور العلاقات الشخصية ويتسبب في ألم وإحباط للأشخاص المحيطين به.

4. الحساسية تجاه النقد

على الرغم من أنه يظهر بمظهر قوي ومسيطر، إلا أن الرجل النرجسي حساس للغاية تجاه النقد. أي ملاحظة سلبية يمكن أن تتحول إلى أزمة بالنسبة له، ليقوم بالرد بحدة أو بتعقل ليحفظ كرامته.

5. استغلال الآخرين

يميل الرجل النرجسي إلى استخدام الآخرين لتحقيق أهدافه الخاصة، دون النظر إلى مصلحتهم أو تأثير أفعاله عليهم. يعتبر الآخرين مجرد أدوات في سعيه لتحقيق أهدافه الشخصية ونيل الاستحسان.

كيفية التعامل مع الرجل النرجسي

التعامل مع شخص لديه صفات نرجسية يعد تحديًا. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع مثل هذا الشخص:

ضع حدودًا واضحة: من المهم ألا تدع النرجسي يتخطى الحدود المسموح بها في العلاقة.

تعلم أن تقول “لا”: لا تشعر بالذنب إذا رفضت مطالب غير معقولة.

اعرف أن التعليقات السلبية ليست موجهة إليك: تذكر أنه من الصعب على النرجسي التعامل مع النقد.

ابحث عن دعم خارجي: سواء من خلال الأصدقاء المقربين أو المستشارين المهنيين.

في النهاية، ينبغي أن نكون واقعيين بشأن قدرتنا على تغيير الآخرين. الرجل النرجسي يحتاج إلى مواجهة مشكلاته النفسية والاعتراف بوجودها قبل أي تقدم في حياته الشخصية والاجتماعية.