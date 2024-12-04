تقارير: الأهلي يحصل على 50 مليون دولار من المشاركة فى مونديال الأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - كشفت تقارير صحفية أمريكية عن حصول كل نادي من المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقبلة علي ما يقرب من 50 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة فقط، ومنها الاهلي المصري.

وقال موقع Sports Illustrated الأمريكي أن جوائز مونديال الأندية بنظامه الجديد بمشاركة 32 فريقا سيكون بإجمالي جوائز 2.65 مليار دولار، مضيفا ان بطولة كأس العالم للأندية 2025 بأمريكا ستكون من أكثر البطولات ربحية في كرة القدم العالمية.

وأضاف الموقع الأمريكي ان حامل لقب مونديال الاندية سيحصل على جائزة 100 مليون دولار، بالإضافة الي تفاصيل مالية أخرى منها حصول كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة سيحصل على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، بخلاف مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

فيما لم يتم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيع أموال الجائزة حتى الآن في انتظار التمويل من الرعاية بشكل رسمي.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

قرعة كأس العالم للأندية نسخة 2025، في الثامنة مساء غد الخميس، الموافق 5-12-2025، ويتطلع كل فريق، معرفة مجموعته في البطولة التي ستقام بنفس الآلية التي كانت تُنظم بها بطولات كأس العالم للمنتخبات في النسخ الأخيرة، بعد أن كانت المشاركة سنويًا تقتصر فقط فى السابق على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم للأندية 2025

كانت شبكة قنوات أون تايم سبورتس قد أعلنت أنها ستنقل قرعة كأس العالم للأندية مع إجراء تغطية خاصة، بالإضافة إلى أن هناك بعض القنوات الأخرى ستقوم بنقل الحدث العالمي مثل قنوات beIN Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية، مع البث المباشر على قناة فيفا عبر يوتيوب.

يشارك الأهلي ممثلًا عن قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 رفقة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي والوداد المغربي، وبمشاركة ثنائي عربي آخر من آسيا هما الهلال السعودي والعين الإماراتي.