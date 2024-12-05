نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الغندور: هدف الأهلي في مرمى البنك الأهلي به مخالفتين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الخبير التحكيمي جمال الغندور عن كيفية احتساب لمسة اليد خلال المباريات بشكل عام.
وقال الغندور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: إذا تحركت اليد للكرة يتم احتساب المخالفة، وعنصر المفاجأة والمسافة من أهم العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند احتساب لمسة اليد.
وأضاف:" لمسات اليد من أصعب الحالات التحكيمية، ولمسة يد مدافع الاتحاد السكندري أمام ميشالاك ليست ركلة جزاء وتحية لطاقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو".
وأكمل: يد رامي ربيعة كانت في وضع غير طبيعي وبالتالي تحتسب مخالفة، والبنك الأهلي سيطر على الكرة بعد لمسة يد ربيعة وبالتالي كانت لعبة آخرى".
وواصل:" هناك العديد من الحكام المصريين يمتلكون قدرات كبيرة للغاية أكثر من محاضرين أجانب".
وأتم:" هدف الأهلي الملغي أمام البنك عبارة عن أكثر من حالة، الأولى لمسة يد على ربيعة والثانية كانت لمسة يد على يحيى عطية الله".