بث مجاني لمباريات كأس العالم للأندية 2025

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، عن حصول شبكة “DAZN” العالمية، على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 16 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز 2025، بمشاركة 32 فريقاً.

وأشار الفيفا في بيانه، إلى أن إذاعة جميع مباريات البطولة الـ 63 ستكون متاحة بشكل مجاني للجماهير على مستوى العالم، عبر منصة “DAZN”، وبعدة لغات.

وأفاد الاتحاد الدولي، أن الاتفاق يتيح للمنصة العالمية بيع حقوق بث مباريات البطولة للشبكات المحلية، بشرط إذاعتها بشكل مجاني أيضاً.

وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بين الفيفا ومنصة “DAZN” تمت مقابل مليار يورو.