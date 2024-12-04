أعراض الحمل في الأسبوع الأول.. اكتشفيها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - علامات الحمل المبكرة: ما الذي يجب أن تنتبه إليه النساء؟

تختلف أعراض الحمل من امرأة إلى أخرى، بل وأحيانًا من حمل لآخر عند نفس المرأة. بينما قد تكون العلامات غير واضحة لدى البعض، تتميز أخرى بظهور أعراض مبكرة يمكن أن تكون مؤشرًا على بداية الحمل. إليكِ بعض الأعراض التي قد تشعرين بها في الأسبوع الأول من الحمل.

الإرهاق والتعب المفرط

تعتبر معظم النساء أن الإرهاق هو العلامة الأولى من علامات الحمل المحتملة. إن التغيرات الهرمونية السريعة التي تحدث في جسم المرأة فور الحمل تستهلك طاقة كبيرة، مما يؤدي إلى شعورها بالتعب والإرهاق بسرعة حتى مع بذل مجهود بسيط.

التغيرات في الثديين

الكثير من النساء يلاحظن تغيرات في الثدي في المراحل المبكرة من الحمل؛ مثل زيادة الحساسية، والشعور بالألم، وربما ظهور أوردة مرئية أكثر. ولون الحلمات قد يتحول إلى أغمق مع تقدم الحمل.

الغثيان والقيء

على الرغم من أن الغثيان الصباحي غالبًا ما يبدأ في وقت لاحق، إلا أنه قد يظهر عند البعض في الأسبوع الأول. ولا يقتصر الغثيان على فترة الصباح؛ فقد يحدث في أي وقت من اليوم أو الليل.

التقلصات والنزيف الخفيف

قد يحدث بعض النساء تقلصات خفيفة ونزيف طفيف في بداية الحمل، قد يخطئ البعض في اعتباره بداية الدورة الشهرية. يمكن أن يكون هذا إحدى علامات انغراس البويضة المخصبة في جدار الرحم.

التقلبات المزاجية

التغيرات الهرمونية ليست مسؤولة فقط عن الأعراض الجسدية، بل تلعب أيضًا دورًا في التأثير على الحالة المزاجية. تعاني الكثير من النساء من تقلبات مزاجية في المراحل المبكرة، فتشعر بعض الأيام بالسعادة والانفعالات، بينما تعاني في أيام أخرى من الحزن أو القلق.

الرغبة في تناول الطعام أو النفور منه

تعتبر التغيرات في الشهية من الأعراض الشائعة، قد تجد نفسك ترغبين في أنواع معينة من الطعام، أو تشعرين بالنفور من الروائح أو الأطعمة التي كنتِ تحبينها سابقًا.

ماذا يجب فعله في حالة الشك في الحمل؟

إذا لاحظتِ بعضًا من هذه الأعراض وتعتقدين أنك قد تكونين حاملًا، يُفضل اتخاذ الخطوات التالية:

إجراء اختبار الحمل المنزلي للحصول على مؤشر أولي.

زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتأكدي من حالتك الصحية.

بدء تناول المكملات الغذائية مثل الفيتامينات وحمض الفوليك لدعم صحة الحمل.

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة إذا أقر الطبيب بذلك.

نهايةً، مدى استجابة الجسم للحمل قد يختلف من امرأة إلى أخرى. إذا كانت لديكِ شكوك أو أسئلة، فلا تترددي في استشارة المختصين لضمان سلامتك وسلامة الجنين.