انت الأن تتابع خبر وصفات جهمنية للقضاء على البثور والحصول على بشرة خالية من العيوب .. ناصعة البياض !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الأشياء التي من الممكن أن تبذل فيها المرأة الغالي والنفيس هي الحصول على بشرة خالية من اي مشكلة من مشاكل البشرة التي تشيع بين النساء والتي تهتم لها كثير حيث أنها تؤثر بشكل سلبي في مقدار الجمال الذي تتمتع به الفتاة بشكل ملحوظ وهو ما يدفعهن إلى البحث عن طرق للتخلص من علامات الحبوب أو البثور التي تترك مظهرا غير محبب لدى الجميع لذا فإننا سنعمل من خلال ما هو قادم من سطور من المقال على أن يتم توضيح إحدى الوصفات المميزة في هذا الصدد كما يلي

مكونات عمل وصفة العسل لعلاج البثور

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

طريقة التحضير