انت الأن تتابع خبر مش هتحتاجي تداري شعرك تاني!!.. التخلص من الشعر الخشن واستبداله بأخر ناعم كالحرير.. شعرك هيتغير تماما والكل هيسألك عن السر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني الكثيرون من مشكلة الشعر الخشن والجاف الذي يصعب التحكم فيه، مما يؤثر على مظهر الشعر وجماله، ومع تزايد الاهتمام بالعلاجات الطبيعية، أصبحت بذور الكتان واحدة من الحلول الفعالة لتحويل الشعر الخشن إلى شعر ناعم كالحرير، حيث تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن التي تعمل على ترطيب الشعر وتغذيته من الجذور حتى الأطراف، وفي هذه المقالة سنتعرف على طريقة تحضير وصفة بذور الكتان التي تساعد في التخلص من خشونة الشعر وتحويله إلى شعر ناعم ولامع بطريقة طبيعية وآمنة.

وصفة بذور الكتان لتنعيم الشعر

تعتبر بذور الكتان من المكونات الطبيعية التي تعزز صحة الشعر وتساعد في جعله ناعمًا ولامعًا،

إليك كيفية تحضير وصفة بذور الكتان للتخلص من الشعر الخشن:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

1 كوب ماء.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري).

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري).

طريقة التحضير

يُغلى الماء في وعاء، ثم يُضاف بذور الكتان ويُترك ليغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى تتكون مادة هلامية.

يُصفى المزيج للحصول على الجل الناتج.

يُضاف زيت الزيتون والعسل إلى الجل للحصول على خصائص ترطيب إضافية.

طريقة الاستخدام

يُطبق الجل الناتج على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بغطاء رأس لمدة 30-60 دقيقة.

يُغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

الفوائد