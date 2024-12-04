محافظ الجيزة: استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة الجمعة المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة، استمرار انعقاد سوق اليوم الواحد، بشارع الصوامع فى إمبابة، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 ديسمبر، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أن استمرار العمل بالسوق، والذى تم افتتاحه يوم الجمعة الماضى، يأتى بعد نجاحه وما شهده من إقبال كبير من قبل المواطنين.

وأشارت إلى أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، كلف رئيس حى إمبابة بمتابعة انتظام انعقاد السوق يوم الجمعة القادم وتقديم كافة سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظرًا لأهميته فى إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطنى أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتم التجهيزات اللازمة حاليا لتنظيم سوق آخر لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عنه قريبًا لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.